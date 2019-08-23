Прямая трансляция: Взвешивание перед боем за титул чемпиона мира по боксу

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Британский боксёр Энтони Ярд и чемпион мира по версиям WBA super, IBF, WBO Сергей Ковалёв проводят контрольное взвешивание перед завтрашним боем за титул.

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