Прямая трансляция: Арт-шествие на фестивале в Крыму

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На фестивале "Таврида-Арт" в Крыму 4000 участников организовали праздничное шествие. В разных костюмах, с флагами они пройдут от арт-кварталов до главной сцены, где встретятся со зрителями.

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