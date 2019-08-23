Прямая трансляция: Путин на открытии Кубка мира по хоккею "Сириус-2019"

16

Президент РФ Владимир Путин участвует в открытии Кубка мира по хоккею среди молодёжных команд "Сириус-2019". В стартовом матче сойдутся сборная канадской провинции Альберта и молодёжка нашего "Локомотива".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×