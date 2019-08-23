Прямая трансляция: "Пикник" на фестивале "Таврида-Арт"

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Волна рока на фестивале "Таврида-Арт". Крымское "Нашествие" собрало тысячи зрителей. Один из хедлайнеров рок-концерта — группа "Пикник".

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