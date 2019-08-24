Прямая трансляция: Робот "Фёдор" летит на МКС

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Стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту. Во время "командировки" на станцию механический космонавт проведёт множество экспериментов, а через две с половиной недели вернётся на Землю.

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