Прямая трансляция: Севший в поле А321 заканчивают демонтировать

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Работы по разбору Airbus 321 практически завершены. Сейчас на кукурузном поле осталась только кабина пилотов.

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