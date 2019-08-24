Прямая трансляция: Кабину Airbus A321 увозят с кукурузного поля. Стрим с дрона

1

С места жёсткой посадки Airbus A321 увозят носовую часть. Это последний большой фрагмент лайнера.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×