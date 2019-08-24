Прямая трансляция: Авиашоу на фестивале "Таврида-Арт"

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12 боевых самолётов поднимутся в небо над бухтой Капсель в Крыму. На фестивале "Таврида-Арт" проходит масштабное авиашоу с участием воздушных судов Черноморского флота.

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