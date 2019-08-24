Прямая трансляция: КВН на фестивале "Таврида-Арт"

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Во второй день фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" накрыла волна юмора. На сцене — звёзды высшей лиги КВН и, конечно, бессменный ведущий Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков.

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