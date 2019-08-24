Прямая трансляция: Мот, Guf, ST — самые известные рэперы на "Тавриде-Арт"

41

Фото © Instagram/mmott23

Каждый вечер на главной сцене фестиваля "Таврида-Арт" проходят концерты звёзд. Сегодня здесь зажигают известные рэперы — Мот, Guf, ST, Кравц, NATAN, HAZИMA, Doni, Slame и Анет Сай.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×