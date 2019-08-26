Прямая трансляция: Женский монастырь полыхает в центре Москвы

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Богородице-Рождественский женский монастырь на Цветном бульваре охвачен сильным пожаром. На месте работают несколько экипажей пожарных.

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