Прямая трансляция: Активисты "Молодёжки ОНФ" на форуме "Территория смыслов"

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Активисты "Молодёжки ОНФ" принимают участие в форуме "Территория смыслов" в подмосковном городе Солнечногорске. Лайф ведёт прямую трансляцию с мероприятия.

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