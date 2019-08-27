Прямая трансляция: пресс-конференция Путина и Эрдогана на МАКС-2019

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Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели переговоры на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Сейчас они дают пресс-конференцию.

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