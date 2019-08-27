Прямая трансляция: Исследуем Control — новый боевик от создателей Max Payne

Исследуем новую игру Control. Она погрузит вас в мир драйва и опасности. Федеральное бюро контроля в Нью-Йорке попадает в клешни инопланетных врагов, и именно вам в лице горячей рыжей красотки Jesse Faden предстоит спасти мир.
- Популярные
- По времени
Исследуем новую игру Control. Она погрузит вас в мир драйва и опасности. Федеральное бюро контроля в Нью-Йорке попадает в клешни инопланетных врагов, и именно вам в лице горячей рыжей красотки Jesse Faden предстоит спасти мир.
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Мы непрерывно повышаем качество наших пользовательских служб и поэтому обновляем соглашение об использовании служб между ООО "Медиа контент" (далее — Компания) — издателем сетевого издания и телеканала Life.ru — и физическим лицом (далее — Пользователь) по использованию сайта www.life.ru (далее — Сайт).
Ознакомиться с данными изменениями Вы можете на странице"Пользовательское соглашение".