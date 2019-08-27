Прямая трансляция: Исследуем Control — новый боевик от создателей Max Payne

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Исследуем новую игру Control. Она погрузит вас в мир драйва и опасности. Федеральное бюро контроля в Нью-Йорке попадает в клешни инопланетных врагов, и именно вам в лице горячей рыжей красотки Jesse Faden предстоит спасти мир.

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