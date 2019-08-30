Прямая трансляция: Закрытие международного кинофестиваля "Край света"

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"Край света" — один из самых оригинальных российских кинофестивалей, который сегодня закрывается на Сахалине.

За время мероприятия зрителям показали фильмы из 40 стран.

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