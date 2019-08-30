Прямая трансляция: Детёныш японских макак Черешенки и Апельсина в зоопарке

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В Московском зоопарке у японских макак с милыми кличками Черешенка и Апельсин родился детёныш. Ему чуть больше месяца. Малыш весит около одного килограмма и пока питается молоком матери.

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