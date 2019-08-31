Прямая трансляция: В Иркутске проходит Международный книжный фестиваль

Иркутский международный книжный фестиваль проводится фондом Олега Дерипаски "Вольное дело" и ассоциацией "Межрегиональная федерация чтения". В фестивале принимают участие норвежский прозаик Эрленд Лу, армянская писательница Мариам Петросян, русско-британский журналист и прозаик Оуэн Мэтьюз, автор бестселлера "В Интернете кто-то неправ" Ася Казанцева, лауреат "Русского Букера" Александр Снегирёв и другие.

Свои книги на ИМКФ представляют более ста российских и зарубежных издательств. В тематических лекториях "Человек", "Общество" и "Планета" проходят лекции, мастер-классы, дискуссии и встречи с авторами.