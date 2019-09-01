Прямая трансляция: МАКС-2019. Финальный день

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Сегодня заключительный день ежегодного международного авиационно-космического салона — 2019. Зрителям покажут полёты асов, легендарную авиационную технику и новейшие разработки.

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