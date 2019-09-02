Прямая трансляция: Ураган "Дориан" бушует на Багамах

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Ураган "Дориан", достигший пятого уровня опасности из пяти возможных, бушует на Багамах. Скорость ветра разрушительная — до 350 км/ч.

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