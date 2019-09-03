Прямая трансляция: Путина встречают в Монголии

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Владимир Путин прибыл в Монголию. Визит приурочен к 80-й годовщине победы советских и монгольских войск в битве с японцами на реке Халхин-Гол.

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