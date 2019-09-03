Прямая трансляция: Итоги переговоров Путина и президента Монголии

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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Монголию провёл переговоры с президентом этой страны Халтмаагийном Баттулгой. Лидеры подводят итоги встречи.

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