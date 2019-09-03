Прямая трансляция: Реакция на приговор блогеру Владу Синице

114

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в экстремизме за пост, который сочли призывом к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×