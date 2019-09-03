Панихида памяти жертв теракта в Беслане проходит в Москве

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Служба по погибшим в теракте в Беслане проходит прямо сейчас в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Москве. Со дня тех трагических событий прошло уже 15 лет.

При захвате школы погибло 334 человека, в том числе 186 детей.

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