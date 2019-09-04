Прямая трансляция: Путин и премьер-министр Индии об итогах переговоров на ВЭФ

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подводят итоги переговоров. Встреча прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

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