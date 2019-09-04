Прямая трансляция: Приговор участнику акции 27 июля, ударившему росгвардейца

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Тверской суд Москвы выносит приговори Кириллу Жукову, который на несогласованной акции 27 июля в столице ударил сотрудника Росгвардии. Добавим, его уже признали виновным.

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