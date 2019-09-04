Прямая трансляция: Путин проводит заседание президиума Госсовета во Владивостоке

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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета. Одна из центральных тем — ускорение развития Дальнего Востока.

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