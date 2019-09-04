Прямая трансляция: Эксперты — об общественном контроле на выборах-2019

Единый день голосования состоится уже в ближайшее воскресенье, 8 сентября. Ход завершающейся избирательной кампании, а также то, как будет осуществляться контроль на выборах, обсуждают общественники и эксперты.

Среди спикеров замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Точёнов, сопредседатель мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод и глава исполнительного комитета общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алёна Булгакова.