Прямая трансляция: Путин на пленарном заседании ВЭФ

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. За ходом мероприятия следите в прямой трансляции Лайфа.

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