Прямая трансляция: Предполётная пресс-конференция экипажа МКС

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Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" отвечает на вопросы журналистов. Российский космонавт Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури отправятся на МКС в конце сентября.

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