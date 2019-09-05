Прямая трансляция: В Петербурге рисуют граффити с Сергеем Бодровым

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Художники из команды HoodGraff закрасили граффити с изображением Сергея Бодрова в Питере. А теперь рисуют заново. Таким образом они хотят обновить свою работу, сделанную несколько лет назад.

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