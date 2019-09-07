Прямая трансляция: Фанаты Нурмагомедова в Дагестане смотрят его бой с Пуарье

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Сотни поклонников Хабиба Нурмагомедова собрались в крупнейшем кинотеатре Дагестана поддержать бойца. Зал рассчитан на 800 мест — все они раскуплены, даже стоячие.

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