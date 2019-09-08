Прямая трансляция: Памфилова подводит итоги единого дня голосования

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Глава ЦИК Элла Памфилова подводит предварительные итоги единого дня голосования. Всего по стране прошло больше 5 тысяч выборов разного уровня — от муниципальных до губернаторских.

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