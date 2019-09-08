Прямая трансляция: В Петербурге проходит онлайн-марафон "Ночь выборов — 2019"

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В Санкт-Петербурге проходит онлайн-марафон "Ночь выборов — 2019". Журналисты, блогеры, политики и общественники обсуждают итоги голосования, участвуют в телемостах и батлах.

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