Прямая трансляция: Итоги выборов в Санкт-Петербурге

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В избирательной комиссии Санкт-Петербурга озвучивают предварительные итоги прошедших накануне выборов. Жители города 8 сентября голосовали за будущего губернатора и депутатов муниципальных советов.

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