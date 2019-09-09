Прямая трансляция: Зарубежные наблюдатели о выборах

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Наблюдатели из США, Швейцарии, Италии и Франции рассказывают об итогах своей работы в единый день голосования.

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