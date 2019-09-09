Прямая трансляция: Эксперты об итогах выборов в Петербурге

2

Эксперты обсуждают итоги голосования в Санкт-Петербурге: чем запомнилась прошедшая избирательная кампания и как она повлияла на явку избирателей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×