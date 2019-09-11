Прямая трансляция: Акция памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке

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Люди собрались на месте трагедии в Нью-Йорке, где 18 лет назад самолёты врезались в башни Всемирного торгового центра. Погибло почти 3 тысячи человек.

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