Прямая трансляция: Крестный ход в Санкт-Петербурге в честь Александра Невского

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День святого благоверного князя Александра Невского празднуют в Петербурге. По Невскому проспекту к Александро-Невской лавре движется многотысячный крестный ход.

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