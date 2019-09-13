Прямая трансляция: Свадьба Собчак и Богомолова в центре Москвы

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Фото © instagram/xenia_sobchak

Ксения Собчак и Константин Богомолов играют свадьбу в банкетном зале на территории Музея Москвы.

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