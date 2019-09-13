Прямая трансляция: Изучаем новую Borderlands 3 — безумный шутинг в будущем

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Новая часть легендарной серии игр Borderlands наконец-то вышла. Создатели обещают игрокам море оружия, ураганные бои и кучу неизведанных миров, которые нужно спасти от безжалостных сектантов.

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