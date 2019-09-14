Прямая трансляция: В Ростове-на-Дону выпекли самый большой в России каравай

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Огромный каравай-рекордсмен приготовили в Ростове-на-Дону. Он весит больше тонны и высотой около метра. После замера для книги рекордов его разрежут на несколько сотен частей и угостят всех желающих.

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