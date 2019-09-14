Прямая трансляция: Парад студенчества в Москве

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30 тысяч первокурсников из 50 вузов Москвы собрались на Воробьёвых горах. Парад начался с торжественного шествия, после него учащиеся примут клятву московского студента и получат памятные значки.

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