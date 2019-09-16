Прямая трансляция: Итоги переговоров Путина с лидерами Турции и Ирана

5

Лидеры России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани — подводят итоги трёхстороннего саммита по вопросам мирного урегулирования военного конфликта в Сирии.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×