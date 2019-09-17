Прямая трансляция: Путин о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в Кризисном центре МЧС по устранению последствий паводков на Дальнем Востоке.

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