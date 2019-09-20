Прямая трансляция: В Москве начались продажи новой линейки iPhone 11

Сегодня в России начинается продажа новых моделей iPhone. В этом году в Москве на Тверской улице не было привычной очереди за телефонами Apple. Почему никто не захотел стоять в ожидании на улице, кто станет первым обладателем iPhone 11 в России и какой цвет телефона станет самым популярным?

Напомним, что в прошлом году ажиотаж был необыкновенный. Люди разбивали целые палаточные лагеря, особо находчивые продавали свои места в очереди. А мужчина, стоявший первым, разорвал свой талон и пошёл домой.

Главный психиатр Москвы посоветовал стоящим за iPhone обратиться к врачам