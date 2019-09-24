Прямая трансляция: Церемония закрытия фестиваля "Круг света"

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Фестиваль "Круг света" закрывается грандиозным светопиротехническим спектаклем "Код единства" на площадке Гребного канала. Зрители увидят несколько эпох и главных событий из истории России. Завершится фестиваль салютом.

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