Прямая трансляция: Путин на международном конгрессе по финконтролю

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля.

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