Прямая трансляция с места обнаружения взрывчатки в Подмосковье

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В Подмосковье у деревни Малые Вязёмы обнаружили взрывчатку. Подозрительные пакеты попались на глаза группе, которая планово осматривала территорию у нефтепровода. Опасная находка лежала в зарослях.

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