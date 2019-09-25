Прямая трансляция: Туристы из Китая атакуют Царское Село

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Туристы из Китая устроили настоящий коллапс в музее "Царское Село". Сотни человек стоят в огромных очередях, чтобы попасть на территорию. В Минкульте уже предложили ввести для граждан Китая отдельные дни для посещения музея.

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