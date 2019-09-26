Прямая трансляция: Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор Павлу Устинову

35

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за вывих плеча росгвардейцу на несогласованной акции в Москве.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×